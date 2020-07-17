Защитник «Милуоки» заразился коронавирусом
08:22
Защитник «Милуоки» Эрик Бледсо заразился коронавирусом, сообщает ESPN.
Из-за заражения игрок не приехал в кампус НБА в Орландо.
— У меня нет симптомов, я чувствую себя хорошо, — цитирует Бледсо ESPN. — Как только я смогу выполнить требования протоколов НБА, я планирую присоединиться к своим товарищам по команде в Орландо.
В первом матче после возобновления сезона «Милуоки» сыграет с «Бостоном» 31 июля.
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