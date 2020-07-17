Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Защитник «Милуоки» заразился коронавирусом

08:22
Теги:

Защитник «Милуоки» Эрик Бледсо заразился коронавирусом, сообщает ESPN.

Из-за заражения игрок не приехал в кампус НБА в Орландо.

— У меня нет симптомов, я чувствую себя хорошо, — цитирует Бледсо ESPN. — Как только я смогу выполнить требования протоколов НБА, я планирую присоединиться к своим товарищам по команде в Орландо.

В первом матче после возобновления сезона «Милуоки» сыграет с «Бостоном» 31 июля.

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир