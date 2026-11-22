Хирро впервые набрал 50 очков в НБА и превзошел личный максимум на девять баллов

Защитник «Милуоки» Тайлер Хирро впервые за карьеру набрал 50 очков в одном матче НБА. 21 ноября американец показал личный максимум в гостевой игре регулярного чемпионата с «Филадельфией» (129:132). Его прежнее лучшее достижение составляло 41 очко. Помимо рекорда результативности, в активе баскетболиста 11 подборов и семь передач, сообщает сайт лиги.

Хирро реализовал 15 из 23 бросков с игры, включая семь трехочковых из 12 попыток. Все 13 штрафных защитник выполнил точно. На площадке он провел около 40 минут, став самым результативным игроком обеих команд.

В заключительной четверти «Милуоки» отыгрывался после десятиочкового отставания. За 4,8 секунды до сирены Брэйден Беррис точным трехочковым сократил разницу до одного очка. После двух штрафных Джоэла Эмбиида Хирро попал из-за дуги, однако выпустил мяч уже после окончания игрового времени, и попадание не засчитали.

У победителей Эмбиид набрал 26 очков и сделал 17 подборов, Леброн Джеймс добавил 21 очко. «Филадельфия» выиграла пятый матч подряд. «Милуоки» проиграл 13-й раз кряду и потерпел 16-е поражение в первых 17 играх сезона.