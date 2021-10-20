Защитник «Милуоки» Холидэй получил травму пятки в первом матче сезона в НБА
Защитник «Милуоки» Джру Холидэй получил травму в первом матче сезона в НБА против «Бруклина» (127:104).
31-летний американец заработал ушиб пятки во время прохода под кольцо во второй четверти и не смог вернуться на площадку во второй половине встречи. Степень повреждения в данный момент неизвестна.
Injury Update:— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 20, 2021
Jrue Holiday — right heel contusion — will not return tonight
Холидэй успел провести на площадке 17 минут 43 секунды, он набрал 12 очков, реализовав 5 бросков с игры из 7, а также сделал 1 подбор и 1 ассист.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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