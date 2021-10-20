Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Защитник «Милуоки» Холидэй получил травму пятки в первом матче сезона в НБА

06:48
Теги:

Защитник «Милуоки» Джру Холидэй получил травму в первом матче сезона в НБА против «Бруклина» (127:104).

31-летний американец заработал ушиб пятки во время прохода под кольцо во второй четверти и не смог вернуться на площадку во второй половине встречи. Степень повреждения в данный момент неизвестна.

Холидэй успел провести на площадке 17 минут 43 секунды, он набрал 12 очков, реализовав 5 бросков с игры из 7, а также сделал 1 подбор и 1 ассист.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
В каких продуктах содержатся углеводы?
Эксперт из США предупредил о риске войны с Россией из-за Белоруссии
0