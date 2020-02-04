Защитник «Мемфиса» Дилон Брукс: «Не могу дождаться, когда обменяют Игудалу»

Защитник «Мемфиса» Дилон Брукс выступил с критикой в адрес форварда «Гризлис» Андре Игудалы. Игудала был обменян в «Мемфис» летом 2019 года, однако 3-кратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» отказывается выступать за команду из Теннесси.

— Есть у нас в команде парень, который не хочет в ней находиться, — цитирует ESPN Брукса. — Не могу дождаться, когда он уйдет. Тогда мы сможем сыграть против его новой команды и показать ему, чего на самом деле стоит «Мемфис». Игудала — великий баскетболист и, наверное, старается сделать лучше для своей команды, но нас это совсем не волнует. Меня эта ситуация не раздражает, мне просто смешно от этого.

Ранее стало известно, что Игудала не собирается выходить на паркет в составе «Гризлис» в сезоне-2019/20 даже в случае, если команда не сможет его обменять до 6 февраля, когда закроется рынок обменов в НБА.