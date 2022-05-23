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Сегодня, 19:47

Лучший шестой игрок сезона Хирро пропустит 4-й матч полуфинала плей-офф НБА против «Бостона»

Хирро не сыграет в четвертом матче полуфинала плей-офф НБА против «Бостона»
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Защитник «Майами» Тайлер Хирро из-за травмы пропустит четвертый матч финала Восточной конференции против «Бостона».

У 22-летнего американца обнаружена травма мышц паха.

«Мы чувствует, что глубина нашего состава, одно из наших главных преимуществ, поэтому у нас есть парни, кто может компенсировать потерю Тайлера», — цитирует главного тренера «Майами» Эрика Споэльстру The Athletic.

Хирро был признан лучшим шестым игроком сезона-2021/22. В 66 матчах регулярного чемпионата он набирал в среднем 20,7 очка, 5 подборов и 4 передачи.

Счет в финальной серии Восточной конференции 2-1 в пользу «Майами». Четвертый матч пройдет в Бостоне 24 мая и начнется в 3:30 мск.

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