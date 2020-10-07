Защитник «Майами» Хирро установил рекорд НБА по количеству трехочковых, реализованных новичком в плей-офф лиги
10:15
Защитник «Майами» Тайлер Хирро реализовал три трехочковых броска в четвертом матче финальной серии плей-офф НБА против «Лейкерс» (96:102).
20-летний американец увеличил показатель реализованных бросков издали в плей-офф сезона-2019/20 до 44. Это самый высокий показатель в истории НБА среди баскетболистов, проводящих первый сезон в лиге.
Ранее рекорд принадлежал разыгрывающему «Хьюстона» Мэтту Мэлоуни (43 трехочковых, сезон-1996/97).
Tyler Herro has set an NBA record for most threes made by a rookie in a single postseason with 44 3PM. pic.twitter.com/Qkbkqbv27k— NBA.com/Stats (@nbastats) October 7, 2020