Защитник «Майами» Хирро установил рекорд НБА по количеству трехочковых, реализованных новичком в плей-офф лиги

Защитник «Майами» Тайлер Хирро реализовал три трехочковых броска в четвертом матче финальной серии плей-офф НБА против «Лейкерс» (96:102).

20-летний американец увеличил показатель реализованных бросков издали в плей-офф сезона-2019/20 до 44. Это самый высокий показатель в истории НБА среди баскетболистов, проводящих первый сезон в лиге.

Ранее рекорд принадлежал разыгрывающему «Хьюстона» Мэтту Мэлоуни (43 трехочковых, сезон-1996/97).