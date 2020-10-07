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Защитник «Майами» Хирро установил рекорд НБА по количеству трехочковых, реализованных новичком в плей-офф лиги

10:15
Тайлер Хирро. Фото Instagram
Тайлер Хирро. Фото Instagram
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Защитник «Майами» Тайлер Хирро реализовал три трехочковых броска в четвертом матче финальной серии плей-офф НБА против «Лейкерс» (96:102).

20-летний американец увеличил показатель реализованных бросков издали в плей-офф сезона-2019/20 до 44. Это самый высокий показатель в истории НБА среди баскетболистов, проводящих первый сезон в лиге.

Ранее рекорд принадлежал разыгрывающему «Хьюстона» Мэтту Мэлоуни (43 трехочковых, сезон-1996/97).

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