Защитник «Майами» Хирро установил исторический рекорд среди дебютантов НБА
11:15
Защитник «Майами» Тайлер Хирро установил рекорд НБА по количеству матчей с 10 или более набранными очками подряд в плей-офф в дебютном сезоне.
На счету 20-летнего американца 20 матчей подряд, в которых ему удавалось набирать 10 или более очков. В пятой встрече финала против «Лейкерс» (111:108) Хирро набрал 12 очков.
Счет в серии «Лейкерс» — «Майами» — 3:2. Шестой матч финала состоится в понедельник, 12 октября, начало — в 2.30 (мск).
Tyler Herro recorded his 20th consecutive postseason game with 10+ points tonight, the most in NBA Playoff history for a rookie. pic.twitter.com/UH4NImwGzH— NBA.com/Stats (@nbastats) October 10, 2020