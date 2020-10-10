Защитник «Майами» Хирро установил исторический рекорд среди дебютантов НБА

Защитник «Майами» Тайлер Хирро установил рекорд НБА по количеству матчей с 10 или более набранными очками подряд в плей-офф в дебютном сезоне.

На счету 20-летнего американца 20 матчей подряд, в которых ему удавалось набирать 10 или более очков. В пятой встрече финала против «Лейкерс» (111:108) Хирро набрал 12 очков.

Счет в серии «Лейкерс» — «Майами» — 3:2. Шестой матч финала состоится в понедельник, 12 октября, начало — в 2.30 (мск).