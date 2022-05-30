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Батлер — о не заброшенном 3-очковом в полуфинале НБА: «Промахнулся, но я решился на этот бросок»

Защитник «Майами» Джимми Батлер отреагировал на не заброшенный 3-очковый в матче против «Бостона»
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Защитник «Майами» Джимми Батлер прокомментировал не заброшенный 3-очковый на последних минутах седьмого матча полуфинальной серии плей-офф НБА против «Бостона» (96:100).

«Мои мысли были: «Мы («Майами») идем к победе». Я пытался ее принести команде. Я промахнулся, но я решился на этот бросок. Моим товарищам по команде понравился этот бросок. Так что я живу теперь с этим», — цитирует ESPN Батлера.

32-летний американский защитник «Майми» принес команде 35 очков в 7 игре серии против «Бостона». За 16 секунд до конца встречи «Хит» отставал от «Селтика» на 2 очка (96:98). Батлер не смог забить 3-очковый бросок, который вывел бы «Майами» вперед в матче.

Ранее «Майами» проиграл в серии «Бостону» (3-4) и не смог выйти в заключительный этап НБА. В финале плей-офф «Селтикс» встретятся с «Голден Стэйт», который обыграл «Даллас» (4-1).

Источник: : https://www.espn.com/nba/story/_/id/34008482/nba-playoffs-2022-jimmy-butler-al-horford-tense-final-seconds-game-7-boston-celtics-miami-heat
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