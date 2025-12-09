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9 декабря 2025, 01:02

Дончич: «Две девочки, конечно, сделают мою жизнь адом, это точно. Я это знаю»

Павел Лопатко

Защитник «Лейкерс» Лука Дончич рассказал об эмоциях после рождения второй дочери.

26-летний словенец пропустил два матча регулярного чемпионата НБА против «Торонто» и «Бостона», чтобы съездить на родину и быть со своей невестой Анамарией Голтес во время родов. 6 декабря он объявил в соцсетях о появлении на свет второго ребенка. У пары также есть двухлетняя дочь Габриэла.

«Две девочки, конечно, сделают мою жизнь адом, это точно. Я это знаю. Я буду их охранником, когда завершу карьеру. Но если серьезно, это лучшая вещь в мире, и я просто счастливчик», — цитирует баскетболиста ESPN.

Дончич является лидером регулярного чемпионата НБА по набранным очкам — в среднем 35 за игру. Также на его счету 9,2 подбора и 9,1 передачи за матч.

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НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Лука Дончич
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