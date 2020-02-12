Защитник «Кливленда» Коллин Секстон выступит на звездном уикенде НБА вместо Тайлера Хирро из «Майами»

Защитник «Кливленда» Коллин Секстон заменит игрока «Майами» Тайлера Хирро в составе сборной США на Матче восходящих звезд, который пройдет 14 февраля в рамках звездного уикенда НБА-2020 в Чикаго.

Cleveland @cavs guard @CollinSexton02 will replace injured Miami Heat guard Tyler Herro on the U.S. Team in the #NBARisingStars at #NBAAllStar 2020! pic.twitter.com/jjiBvQpsRC — 2020 NBA All-Star (@NBAAllStar) February 11, 2020

Хирро, дебютировавший в НБА в 2019 году, вынужден пропустить звездный уикенд из-за травмы правой лодыжки. Секстон проводит второй год в лиге, в сезоне-2019/20 американец набирает 19,7 очка, 3,2 подбора и 2,6 ассиста в среднем за игру, он является самым результативным игроком «Кливленда».