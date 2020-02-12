Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Защитник «Кливленда» Коллин Секстон выступит на звездном уикенде НБА вместо Тайлера Хирро из «Майами»

10:30
Теги:

Защитник «Кливленда» Коллин Секстон заменит игрока «Майами» Тайлера Хирро в составе сборной США на Матче восходящих звезд, который пройдет 14 февраля в рамках звездного уикенда НБА-2020 в Чикаго.

Хирро, дебютировавший в НБА в 2019 году, вынужден пропустить звездный уикенд из-за травмы правой лодыжки. Секстон проводит второй год в лиге, в сезоне-2019/20 американец набирает 19,7 очка, 3,2 подбора и 2,6 ассиста в среднем за игру, он является самым результативным игроком «Кливленда».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир