Защитник «Клипперс» Лу Уильямс, вернувшийся в состав после 10-дневного карантина, рассказал об инциденте с посещением стрип-клуба в Атланте. Уильямс покидал «пузырь» НБА в Орландо в связи со смертью дедушки, но позднее был замечен в одном из стрип-клубов. Баскетболист заявил, что посетил заведение ради того, чтобы поесть куриных крылышек.

— Оглядываясь назад, могу сказать, что, наверное, мог бы сделать более правильное решение, — цитирует Clutch Points Уильямса. — Я был немного наивен в этом плане. Я пошел туда после похорон человека, которого считал своим наставником... Не лучшее решение. Похоронное бюро было в паре кварталов от одного из моих любимых ресторанов. Я просто сделал то, что и обычно. Тогда я думал, что принимаю ответственное решение, но, учитывая пандемию, это была не лучшая идея. Magic City привлек столько внимания только потому, что это стрип-клуб. Если бы я сходил в стейк-хаус, то шума было бы меньше.