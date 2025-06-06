Защитник «Индианы» Халибертон: «Мы побеждали в регулярном сезоне и плей-офф. Почему это должно измениться в финале?»

Защитник «Индианы» Тайриз Халибертон подвел итоги первого матча против «Оклахомы» (111:110) в финальной серии плей-офф НБА,

«Мы — стойкая команда. Мы просто продолжаем говорить вам об этом, ребята. Вы продолжаете спрашивать нас, а мы продолжаем давать вам один и тот же ответ. Мы — стойкая команда, и мы не сдаемся, пока на часах не будет ноля. Мы отлично справляемся с тем, чтобы просто жить настоящим моментом.

Мы побеждали разными способами на протяжении всего года. Во время регулярного сезона. Во время плей-офф. Так почему же это должно измениться в финале? Мы просто продолжаем в том же духе и продолжаем верить. И вот какой результат мы получаем», — приводит слова Халибертона ESPN.

«Индиана» повела в серии. Второй матч состоится в понедельник, 9 июня. Начало игры — 03.00 по московскому времени.