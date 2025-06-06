Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Уведомления
Главная
Баскетбол
НБА

6 июня 2025, 08:26

Защитник «Индианы» Халибертон: «Мы побеждали в регулярном сезоне и плей-офф. Почему это должно измениться в финале?»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Защитник «Индианы» Тайриз Халибертон подвел итоги первого матча против «Оклахомы» (111:110) в финальной серии плей-офф НБА,

«Мы — стойкая команда. Мы просто продолжаем говорить вам об этом, ребята. Вы продолжаете спрашивать нас, а мы продолжаем давать вам один и тот же ответ. Мы — стойкая команда, и мы не сдаемся, пока на часах не будет ноля. Мы отлично справляемся с тем, чтобы просто жить настоящим моментом.

Мы побеждали разными способами на протяжении всего года. Во время регулярного сезона. Во время плей-офф. Так почему же это должно измениться в финале? Мы просто продолжаем в том же духе и продолжаем верить. И вот какой результат мы получаем», — приводит слова Халибертона ESPN.

«Индиана» повела в серии. Второй матч состоится в понедельник, 9 июня. Начало игры — 03.00 по московскому времени.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Баскетбол
НБА
БК Индиана Пэйсерс
Оклахома-Сити Тандер
Читайте также
Примет решение после 7 июля и будет зарабатывать как Малкин? Что ждет Овечкина в случае продления контракта с «Вашингтоном»
Мирра Андреева вылетела во втором круге Уимблдона после победы на «Ролан Гаррос»
Мирра Андреева вылетела во втором круге Уимблдона после победы на «Ролан Гаррос»
Что произошло за ночь 3 июля. Главное
Мирная жительница погибла в результате ракетной атаки ВСУ на Белгород
Водителей предупредили о риске повреждения кузова при парковке под деревьями
Популярное видео
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Индиана» вырвала победу над «Оклахомой» в первом матче финала НБА

Иван Ургант: «Буду болеть за «Индиану» в финале»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости