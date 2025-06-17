Защитник «Индианы» Халибертон — о травме: «Это финал НБА. Если я смогу ходить — буду играть»

Защитник «Индианы» Тайриз Халибертон рассказал о своем состоянии после пятого матча серии против «Оклахомы» (109:120) в финале плей-офф НБА.

25-летний американец набрал 4 очка, не реализовав с игры ни одного броска из шести. По ходу игры он уходил в раздевалку из-за травмы ноги.

«Это финал. Я работал всю свою жизнь, чтобы попасть сюда. Я хочу быть там, чтобы соревноваться. Я не был великолепен сегодня вечером, но во что бы то ни стало... если я смогу ходить, я буду играть», — cказал Халибертон на послематчевой пресс-конференции.

«Оклахома» вышла вперед в серии — 3-2. Следующий матч пройдет на домашней арене «Индианы» в пятницу, 20 июня. Начало — в 03.30 по московскому времени.