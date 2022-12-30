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Сегодня, 07:11

Защитник «Индианы» Хилд забросил самый быстрый трехочковый в истории НБА

Руслан Минаев
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Защитник «Индианы» Бадди Хилд забросил самый быстрый трехочковый в истории НБА (с момента появления статистики play-by-play в 1996 году).

В матче регулярного чемпионата против «Кливленда» (135:126) игрок «Пейсерс» получил мяч после вбрасывания и сразу отправил его в кольцо. На это у Хилда ушло 3 секунды.

Предыдущий рекорд принадлежал также защитнику «Индианы» Реджи Миллеру, который в 2000-м забросил трехочковый за 4 секунды в начале матча против «Голден Стэйт».

БК Индиана Пэйсерс
БК Кливленд Кавальерс
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