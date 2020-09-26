Защитник «Голден Стэйт» Томпсон вернулся к тренировкам. Год назад он порвал крестообразную связку
10:00
Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон провел первую тренировку спустя год после разрыва крестообразной связки.
Трехкратный чемпион НБА заработал повреждение в июне 2019 года во время шестого матча финальной серии плей-офф против «Торонто» (110:114). С тех пор он не появлялся на паркете.
Things you love to see: This.— Golden State Warriors (@warriors) September 26, 2020
The Dubble || @NetSuite pic.twitter.com/iftslnjtzo