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Защитник «Голден Стэйт» Томпсон пропустит второй сезон подряд из-за травмы

23:25
Клэй Томпсон. Фото The Mercury News.
Клэй Томпсон. Фото The Mercury News.
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Защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон не сможет сыграть в следующем сезоне из-за тяжелой травмы, сообщает ESPN. Прошлый сезон он также пропустил из-за проблем со здоровьем.

Сообщается, что у игрока разрыв ахиллова сухожилия. Об этом стало известно после МРТ. Для восстановления ему придется пропустить следующую кампанию в полном объеме. Прошлый сезон он пропустил из-за разрыва крестообразных связок левого колена.

30-летний Томпсон — трехкратный чемпион НБА в составе «Уорриорз», пятикратный участник матча звезд НБА. В последний раз он выходил на площадку 14 июня 2019 года в финальной серии против «Торонто», когда и получил травму.

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