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Сегодня, 10:51

Карри установил рекорд НБА по количеству матчей подряд с 3+ трехочковыми за игру

Руслан Минаев
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Защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри стал автором нового рекорда НБА по броскам из-за дуги.

34-летний разыгрывающий забрасывает как минимум 3 трехочковых вот уже в 20-м матче подряд. Эта серия является самой продолжительной на старте сезона в истории НБА.

В этом сезоне Карри в среднем набирает 31,4 очка, совершает 6,7 подбора и отдает 7 передач.

Ранее он повторил достижение Майкла Джордана, став самым возрастными баскетболистом НБА с 2002 года, которому удалось набрать 40 очков в 2 матчах подряд.

БК Голден Стэйт Уорриорз
Стефен Карри
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