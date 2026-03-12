Защитник «Голден Стэйт» Карри пропустит еще 10 дней из-за проблем с коленом

«Голден Стэйт» объявил, что защитник Стефен Карри выбыл как минимум еще на 10 дней из-за проблем с правым коленом.

Таким образом, отсутствие 37-летнего американца продлится как минимум еще на пять игр регулярного чемпионата НБА. На данный момент он пропустил 15 матчей подряд из-за так называемого синдрома колена бегуна — пателлофеморального болевого синдрома, который обычно проявляется отеком и болью вокруг коленной чашечки.

В последние дни Карри приступил к занятиям на площадке, что является важным шагом на пути к возвращению. Источники в команде сообщают, что Карри крайне мотивирован вернуться в решающий отрезок сезона и помочь «Уорриорз» побороться за выход в плей-офф. В ближайшие дни он продолжит увеличивать нагрузку на тренировках, сообщает ESPN.

Однако сам Карри описывает свою проблему с коленом как «непредсказуемую». Ранее у него уже случались рецидивы, с тех пор как проблема впервые возникла во время индивидуальной тренировки в Миннеаполисе 24 января. Сначала он надеялся вернуться сразу после перерыва на Матч звезд, но замедлил подготовку, поскольку колено не отреагировало должным образом.

В сезоне-2025/26 Карри в 39 матчах набирал в среднем 27,2 очка, выполняя 3,5 подбора и 4,8 передачи.