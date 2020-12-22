Защитник Фульц согласился продлить контракт с «Орландо»

Защитник «Орландо» Маркелл Фульц договорился с клубом о продлении контракта на 3 года и 50 миллионов долларов. На третий год распространяется опция команды, сообщает в Twitter инсайдер Эдриан Войнаровски.

Фульц был выбран «Филадельфией» под 1-м номером драфта-2017, но в феврале 2019-го он был обменян в «Орландо».

В прошлом сезоне 22-летний Фульц провел 64 матча, набирая в среднем 12,1 очка, 5,2 передачи, 3,3 подбора и 1,3 перехвата.