12 ноября, 12:57

Защитник «Финикса» Грин выбыл из-за растяжения сухожилия

Павел Лопатко

Защитник «Финикса» Джейлен Грин через 4-6 недель пройдет обследование из-за растяжения правого подколенного сухожилия, сообщила клубная пресс-служба.

23-летний американец травмировался в матче регулярного чемпионата НБА с «Клипперс» (114:103).

В сезоне-2025/26 в 2 матчах за «Финикс» Грин набирал в серднем 15,5 очка, выполнял 2 подбора и 2 передачи.

В каждом из двух предыдущих сезонов защитник сыграл все 82 матча регулярного чемпионата, не пропустив ни одной игры. Тогда он выступал за «Хьюстон».

