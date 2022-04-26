Защитник «Финикса» Букер пропустит пятый матч с «Нью-Орлеаном»

Защитник «Финикса» Девин Букер пропустит пятую игру серии первого раунда плей-офф НБА против «Нью-Орлеана», сообщает ESPN.

25-летний американец продолжает восстанавливаться от повреждения подколенного сухожилия правой ноги.

Букер получил травму во втором матче серии и пропустил третью и четвертую игру. Сообщается, что игрок чувствует себя лучше, но медицинский штаб пока не разрешил ему вернуться на площадку.

Пятый матч серии «Финикс» — «Нью-Орлеан» состоится завтра, 27 апреля (начало — в 05.00). Счет в серии — 2-2. Победитель этой серии сыграет во втором раунде с победителем серии «Даллас» — «Юта» (счет — 3-2).