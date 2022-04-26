Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 10:48

Защитник «Финикса» Букер пропустит пятый матч с «Нью-Орлеаном»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Финикса» Девин Букер пропустит пятую игру серии первого раунда плей-офф НБА против «Нью-Орлеана», сообщает ESPN.

25-летний американец продолжает восстанавливаться от повреждения подколенного сухожилия правой ноги.

Букер получил травму во втором матче серии и пропустил третью и четвертую игру. Сообщается, что игрок чувствует себя лучше, но медицинский штаб пока не разрешил ему вернуться на площадку.

Пятый матч серии «Финикс» — «Нью-Орлеан» состоится завтра, 27 апреля (начало — в 05.00). Счет в серии — 2-2. Победитель этой серии сыграет во втором раунде с победителем серии «Даллас» — «Юта» (счет — 3-2).

Источник: https://www.espn.com/nba/story/_/id/33806354/phoenix-suns-devin-booker-game-5-vs-new-orleans-pelicans-right-hamstring-strain
БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Финикс Санс
0
Читайте также
Куда поехать на майские праздники с семьей по России?
Чеченскому боксеру другу Кадырова предлагают выступать под канадским флагом. Бетербиев перед мучительным выбором
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Юты» Митчелл не смог доиграть пятый матч с «Далласом» из-за травмы
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости