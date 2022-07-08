Харден сократит зарплату на 15 миллионов долларов, чтобы «Филадельфия» могла подписать новых игроков

Защитник «Филадельфии» Джеймс Харден подпишет двухлетний контракт с сокращением зарплаты на 15 миллионов долларов, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

По данным источника, в соглашении будет прописана опция игрока на второй год.

Таким образом, 32-летний американец хочет повысить вероятность подписания «Филадельфией» новых баскетболистов.

В конце июня Харден отказался от опции игрока в контракте и не получит 47,3 миллиона долларов за следующий сезон. Он стал неограниченно свободным агентом.

В прошедшем сезоне Харден сыграл в 21 матче за «Филадельфию», набирая в среднем по 21 очко, 7 подборов и 10,5 передачи.