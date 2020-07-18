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Защитник «Денвера» не будет наносить надпись о социальной справедливости на игровую майку

09:29
Уилл Бартон. Фото AP
Уилл Бартон. Фото AP
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Защитник «Денвера» Уилл Бартон заявил, что не будет наносить на свою игровую майку надписей, призывающих к социальной справедливости. Многие из игроков НБА планируют выйти на площадки после возобновления сезона в майках с надписями «Жизни черных важны» или «Равноправие», но Бартон считает, что в таких акциях нет смысла.

— В конце концов, все эти платформы недостаточны, — цитирует AP Бартона. — Если мы думаем, что нанеся надписи на свои майки и продолжая говорить об этом, мы что-то изменим, то мы обманываем сами себя.

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