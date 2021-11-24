Защитник «Денвера» Дозье пропустит остаток сезона из-за травмы колена
Защитник «Денвера» Пи Джей Дозье получил травму колена, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
По информации источника, у 25-летнего американца предварительно выявлен разрыв крестообразной связки левого колена. Сообщается, что баскетболиста еще будут дополнительно обследовать врачи, однако с большой долей вероятности он больше не появится на площадке в сезоне-2021/22.
Denver Nuggets guard P.J. Dozier is feared to have suffered an ACL tear to his left knee, sources tell ESPN. More evaluation needs to be done today, but initial imaging late Tuesday in Portland suggested a possible end to his season.— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 24, 2021
В сезоне-2021/22 Дозье принял участие в 18 матчах «Денвера», набирая в среднем 5,4 очка, 3,5 подбора и 1,6 передачи за игру.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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