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Защитник «Денвера» Дозье пропустит остаток сезона из-за травмы колена

15:28

Защитник «Денвера» Пи Джей Дозье получил травму колена, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

По информации источника, у 25-летнего американца предварительно выявлен разрыв крестообразной связки левого колена. Сообщается, что баскетболиста еще будут дополнительно обследовать врачи, однако с большой долей вероятности он больше не появится на площадке в сезоне-2021/22.

В сезоне-2021/22 Дозье принял участие в 18 матчах «Денвера», набирая в среднем 5,4 очка, 3,5 подбора и 1,6 передачи за игру.

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Иван Торопцев все материалы автора
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