Дончич набирает 30+ очков за матч в девяти играх НБА подряд

Защитник «Далласа» Лука Дончич набрал 36 очков в матче регулярного чемпионата НБА против «Бруклина» (96:94).

Таким образом, словенец набирает более 30 очков в стартовых девяти матчах сезона.

Дончич уже побил достижение легендарного центрового Уилта Чемберлейна в сезоне-1959/60 (8 матчей с 30+ очками). Однако рекорд все еще принадлежит Чемберлейну — в сезоне-1962/63 американец выдал серию из 23 таких матчей.

В этом сезоне 23-летний Дончич в среднем набирает 36 очков, 8,4 подбора и 8,3 передачи.