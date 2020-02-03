Защитник «Бруклина» Кайри Ирвинг выбыл на неделю из-за травмы колена. Он пропустил уже 28 матчей в сезоне

Защитник «Бруклина» Кайри Ирвинг выбыл на неделю из-за травмы колена, полученной в воскресной игре регулярного чемпионата против «Вашингтона» (107:113). МРТ выявил у игрока растяжение связок правого колена, он пропустит как минимум три ближайших встречи «Нетс». В этом сезоне Ирвинг уже пропустил 28 игр, это самый высокий для игрока показатель в карьере. Всего защитник «Нетс» провел 20 матчей в сезоне-2019/20, его показатели — 27,4 очка, 5,2 подбора и 6,4 ассиста в среднем за игру.