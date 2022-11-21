Ирвинг после возвращения: «Давайте творить и наслаждаться друг другом»

Защитник «Бруклина» Кайри Ирвинг прокомментировал возвращение на площадку после дисквалификации.

Он не играл за «Нетс» с 1 ноября, так как был отстранен из-за публикации ссылки на фильм с антисемитскими сюжетами и последующее нежелание извиняться.

Сейчас баскетболист выполнил все необходимые условия возвращения, включая проведение бесед с несколькими лидерами еврейской общины.

«Всем вам, кто поддерживал меня во время этого Путешествия, я хочу сказать спасибо. Я люблю вас и уважаю ваше бесстрашие и храбрость. Вы мотивируете меня больше, чем вы думаете. Теперь давайте творить и наслаждаться друг другом», — написал Ирвинг на своей странице в соцсети.

В победном матче против «Мемфиса» на счету разыгрывающего 14 очков и 5 подборов.