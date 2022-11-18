Ирвинг сыграет против «Мемфиса». Он не выходил на паркет с 1 ноября из-за дисквалификации

Разыгрывающий защитник «Бруклина» Кайри Ирвинг сможет принять участие в матче регулярного чемпионата НБА, сообщает The Athletic. Игра состоится в понедельник, 21 ноября.

Дисквалификация 30-летнего американца подходит к концу и не будет увеличена, так как в клубе и лиге удовлетворены реакций игрока. Ирвинг уже пропустил 8 матчей с 1 ноября в качестве наказания за публикацию в социальных сетях ссылки на антисемитский фильм.

В этом сезоне Ирвинг сыграл в 8матчах, набирая в среднем по 26,9 очка, 5,1 подбора и 5,1 передачи.