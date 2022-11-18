Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 04:34

Ирвинг сыграет против «Мемфиса». Он не выходил на паркет с 1 ноября из-за дисквалификации

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Разыгрывающий защитник «Бруклина» Кайри Ирвинг сможет принять участие в матче регулярного чемпионата НБА, сообщает The Athletic. Игра состоится в понедельник, 21 ноября.

Дисквалификация 30-летнего американца подходит к концу и не будет увеличена, так как в клубе и лиге удовлетворены реакций игрока. Ирвинг уже пропустил 8 матчей с 1 ноября в качестве наказания за публикацию в социальных сетях ссылки на антисемитский фильм.

В этом сезоне Ирвинг сыграл в 8матчах, набирая в среднем по 26,9 очка, 5,1 подбора и 5,1 передачи.

БК Бруклин Нетс
Кайри Ирвинг
0
Читайте также
Скончался президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков
Александров помог «Сент-Луису» обыграть «Чикаго»
Собчак принесла извинения главе «Ростеха» Чемезову за действия своих сотрудников
Die Welt назвала два судна у «Северных потоков» перед ЧП разведывательными
В МАГАТЭ призвали Россию покинуть ЗАЭС
Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шакил О'Нил: «Существует несколько Лун, не одна»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости