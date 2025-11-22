Баскетбол
Сегодня, 08:58

Дёмин — о решающем трехочковом в матче с «Бостоном»: «Ощущения великолепные»

Алина Савинова

Защитник «Бруклина» Егор Дёмин поделился мнением о матче Кубка НБА против «Бостона» (113:105).

В этой игре 19-летний россиянин набрал 12 очков, сделал 6 подборов и 5 результативных передач, проведя на паркете 29 минут.

«Сегодня в решающем отрезке удалось сохранить концентрацию. Сыграли плотно в защите, выиграли щит, останавливали соперника и переводили это в очки», — приводит YES Network слова Дёмина.

Также защитник прокомментировал эпизод с решающим трехочковым.

«Арена притихла — все-таки мы играли в гостях, без домашней энергетики. Но для меня это многое значит: впервые выйти на этот легендарный паркет и в концовке попасть такой бросок при такой публике. Честно, ощущения великолепные», — добавил он.

Матчи Кубка НБА идут в зачет регулярного чемпионата. «Бруклин» с 3 победами при 12 поражениях располагается на 13-й строчке в Восточной конференции.

