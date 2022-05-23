Смарт выиграл еще одну награду НБА. В этом году защитник «Бостона» был признан лучшим игроком защиты
Защитник «Бостона» Смарт получил награду НБА за самоотверженность
Защитник «Бостона» Маркус Смарт стал обладателем приза НБА «Hustle Award», который вручается за самоотверженность на площадке.
Для 28-летнего американца это вторая награда. Он получал ее в сезоне-2018/19.
Ранее обладателями приза становились Патрик Беверли, Амир Джонсон, Монтрезл Харрелл и Таддеус Янг.
По итогам текущего сезона Смарт также стал лучшим защищающимся игроком. Он первый с 1996 года защитник, который получил эту награду.
В регулярном чемпионате сезона-2021/22 Смарт набирал в среднем за игру 12,1 очка, делал 3,8 подбора и 5,9 передачи.
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