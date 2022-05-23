Смарт выиграл еще одну награду НБА. В этом году защитник «Бостона» был признан лучшим игроком защиты

Защитник «Бостона» Маркус Смарт стал обладателем приза НБА «Hustle Award», который вручается за самоотверженность на площадке.

Для 28-летнего американца это вторая награда. Он получал ее в сезоне-2018/19.

Ранее обладателями приза становились Патрик Беверли, Амир Джонсон, Монтрезл Харрелл и Таддеус Янг.

По итогам текущего сезона Смарт также стал лучшим защищающимся игроком. Он первый с 1996 года защитник, который получил эту награду.

В регулярном чемпионате сезона-2021/22 Смарт набирал в среднем за игру 12,1 очка, делал 3,8 подбора и 5,9 передачи.