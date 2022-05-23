Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 22:16

Смарт выиграл еще одну награду НБА. В этом году защитник «Бостона» был признан лучшим игроком защиты

Защитник «Бостона» Смарт получил награду НБА за самоотверженность
Читать «СЭ» в

Защитник «Бостона» Маркус Смарт стал обладателем приза НБА «Hustle Award», который вручается за самоотверженность на площадке.

Для 28-летнего американца это вторая награда. Он получал ее в сезоне-2018/19.

Ранее обладателями приза становились Патрик Беверли, Амир Джонсон, Монтрезл Харрелл и Таддеус Янг.

По итогам текущего сезона Смарт также стал лучшим защищающимся игроком. Он первый с 1996 года защитник, который получил эту награду.

В регулярном чемпионате сезона-2021/22 Смарт набирал в среднем за игру 12,1 очка, делал 3,8 подбора и 5,9 передачи.

БК Бостон Селтикс
0
Читайте также
Легенду советской тяжелой атлетики зарезал за деньги собственный сын
Запрещенный «флаг войны», американцы и алкоголь, женщина-тренер и сексизм. Главные скандалы на хоккейном ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лучший шестой игрок сезона Хирро пропустит 4-й матч полуфинала плей-офф НБА против «Бостона»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости