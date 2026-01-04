Защитник «Бостона» Браун: «Перед матчем с «Клипперс» я занимался сальсой»

Защитник «Бостона» Джейлен Браун прокомментировал свою игру в матче регулярного чемпионата НБА с «Клипперс» (146:115), в котором он набрал 50 очков.

«Когда он почувствовал свой ритм и возможность провести выдающийся матч? Я знал еще до игры. На разминке я чувствовал, что каждый бросок выходит из моих рук невероятно чисто. Постановка ног была отличной. Вчера я занимался сальсой. Сходил на отличные занятия. Так что я чувствовал себя хорошо, как только зашел в зал. Я верю, что я лучший игрок «на двух концах площадки» в мире, поэтому я просто хотел выйти и показать это», — цитирует 29-летнего американца ESPN.

В сезоне-2025/26 Браун в 32 матчах регулярного чемпионата НБА набирает в среднем 30,1 очка, выполняя 6,3 подбора и 5 передач.