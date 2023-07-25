Защитник «Бостона» Браун подпишет крупнейший контракт в истории НБА — 300 миллионов долларов на 5 лет

Агент Джейсон Глушон, который представляет интересы защитника «Бостона» Джейлена Брауна, заявил, что его клиент договорился с клубом о подписании нового контракта, сообщает ESPN.

По информации агента, стороны договорились о пятилетнем продлении контракта на 304 миллиона долларов, что станет крупнейшим соглашением в истории НБА.

Действующий контракт 26-летнего игрока истекает в конце сезона-2023/24. Браун выступает за «Бостон» с 2016 года. В прошедшем сезоне он в среднем набирал 26,6 очка, 6,9 подбора, 3,5 передачи и 1,1 перехвата за 36 минут игрового времени.

В сезоне-2022/23 он был приглашен для участия в Матче всех звезд НБА, а также попал во вторую сборную НБА.