Защитник «Бакс» отсудил у города Милуоки 750 тысяч долларов за неправомерное задержание

Защитник «Милуоки» Стерлинг Браун выиграл суд у города Милуоки по делу о полицейском задержании в 2018 году, сообщает в Twiiter инсайдер Шэмс Чарания.

Размер компенсации баскетболисту составил 750 тысяч долларов. Город Милуоки был признан виновным в нарушении гражданских прав Брауна.

Суд отметил, что примененная в январе 2018 года сила со стороны полицейских была чрезмерной и могла быть основана на расовых предрассудках.

Напомним, что Браун был арестован полицией после того, как запарковал свой автомобиль сразу на два места, которые предназначены для инвалидов.

Полицейские выписывали на машину Брауна штраф за неправильную парковку. Потом они посчитали, что баскетболист повел себя агрессивно, после чего Браун был обездвижен электрошокером и арестован.