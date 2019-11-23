«Юта» выиграла у «Голден Стэйт», Митчелл набрал 30 очков
07:28
«Юта» на своем паркете обыграла «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА (113:109). «Джаз» одержала вторую победу кряду.
НБА
Регулярный чемпионат
«Юта» — «Голден Стэйт» — 113:109 (30:28, 35:23, 25:21, 23:37)
Ю: Митчелл (30), Конли (27), Богданович (17).
Г: Беркс (20), Спеллмэн (18), Боумэн (17), Робинсон (17).
НБА: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...