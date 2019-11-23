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«Юта» выиграла у «Голден Стэйт», Митчелл набрал 30 очков

07:28
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«Юта» на своем паркете обыграла «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА (113:109). «Джаз» одержала вторую победу кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Голден Стэйт» — 113:109 (30:28, 35:23, 25:21, 23:37)

Ю: Митчелл (30), Конли (27), Богданович (17).

Г: Беркс (20), Спеллмэн (18), Боумэн (17), Робинсон (17).

НБА: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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