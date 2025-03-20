Баскетбол
20 марта, 06:20

«Юта» одержала победу над «Вашингтоном»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Юта» переиграла «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:112.

Форвард «Уиззардс» Александр Сарр стал самым результативным игроком встречи — 24 очка.

«Юта» прервала свою серию поражений и с результатом 16-54 идет на предпоследнем месте в Восточной конференции. «Вашингтон» занимает последнюю строчку в Восточной конференции — 15-53.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Вашингтон» — 128:112 (31:35, 33:28, 33:25, 31:24)

Ю: Филиповски (21), Джордж (20), Секстон (18), Сенсабо (17), Коллиер (16).

В: Джонс (24), Сарр (22), Вукчевич (17), Джонсон (12).

