«Юта» установила рекорд НБА по трехочковым за половину матча

«Юта» установила рекорд НБА по количеству реализованных трехочковых бросков за половину матча, сообщает официальный Twitter лиги.

В матче регулярного чемпионата против «Орландо» (137:91) баскетболисты «Джаз» 18 раз забросили из-за дуги по ходу первой половины встречи. «Юта» побила рекорд «Голден Стэйт» (17 трехочковых), установленный в 2018 году.

? MAKE THAT 18 THREES for the @utahjazz, a new NBA RECORD for threes in a half! ?



Mitchell: 6-7 3PM pic.twitter.com/pdSuJ1PYHI — NBA (@NBA) April 4, 2021

Всего за матч «Юта» реализовала 26 из 55 бросков из-за дуги.