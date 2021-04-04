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«Юта» установила рекорд НБА по трехочковым за половину матча

08:58
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«Юта» установила рекорд НБА по количеству реализованных трехочковых бросков за половину матча, сообщает официальный Twitter лиги.

В матче регулярного чемпионата против «Орландо» (137:91) баскетболисты «Джаз» 18 раз забросили из-за дуги по ходу первой половины встречи. «Юта» побила рекорд «Голден Стэйт» (17 трехочковых), установленный в 2018 году.

Всего за матч «Юта» реализовала 26 из 55 бросков из-за дуги.

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