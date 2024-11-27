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«Сан-Антонио» переиграл «Юту», Вембаньяма набрал 34 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Сан-Антонио» обыграл «Юту» в матче Кубка НБА — 128:115.

Форвард «Сперс» Виктор Вембаньяма набрал 34 очка и стал самым результативным игроком встречи.

Матчи Кубка НБА идут в зачет регулярного чемпионата. «Сан-Антонио» с результатом 10-8 занимает 10-е место в Западной конференции. «Юта» идет на 14-й строчке — 4-13.

НБА

Регулярный чемпионат

Кубок НБА

«Юта» — «Сан-Антонио» — 115:128 (35:32, 31:34, 27:30, 22:32)

Ю: Джордж (26), Секстон (20), Коллинз (20 + 13 подборов), Сенсабо (16), Маркканен (14).

С: Вембаньяма (34), Касл (23), Шэмпени (15), Пол (14).

Баскетбол
НБА
БК Юта Джаз
Сан-Антонио Спёрс
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