«Юта» разгромила «Индиану», «Сан-Антонио» победил «Финикс»
07:32
«Юта» (30-13) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА разгромила «Индиану» (28-16) — 118:88. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Донован Митчелл, набравший 25 очков.
В параллельной встрече «Финикс» (18-25) дома уступил «Сан-Антонио» (19-23) — 118:120. Защитник хозяев Девин Букер набрал 37 очков.
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«Юта» — «Индиана» — 118:88 (29:23, 27:21, 24:19, 38:25)
21 января.
«Финикс» — «Сан-Антонио» — 118:120 (26:28, 25:38, 32:30, 35:24)
21 января.