«Юта» на своем паркете победила «Портленд»
«Юта» в матче регулярного чемпионата НБА победила «Портленд» со счетом 129:107.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Джаз» Донован Митчелл, набравший 30 очков.
«Юта» занимает третье место в таблице Западной конференции. «Портленд» — десятый.
НБА
Регулярный сезон
«Юта» — «Портленд» — 129:107 (21:23, 32:26, 41:35, 35:23)
30 ноября. Солт-Лейк-Сити. «Vivint Arena».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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