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«Юта» на своем паркете победила «Портленд»

07:19
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«Юта» в матче регулярного чемпионата НБА победила «Портленд» со счетом 129:107.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Джаз» Донован Митчелл, набравший 30 очков.

«Юта» занимает третье место в таблице Западной конференции. «Портленд» — десятый.

НБА

Регулярный сезон

«Юта» — «Портленд» — 129:107 (21:23, 32:26, 41:35, 35:23)

30 ноября. Солт-Лейк-Сити. «Vivint Arena».

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Роман Шишов все материалы автора
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