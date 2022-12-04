«Портленд» обыграл «Юту». Саймонс набрал 45 очков
«Юта» на своем паркете проиграла «Портленду» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:116. «Трэйл Блэйзерс» прервали неудачную серию из трех поражений.
Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник Анферни Саймонс, набравший 45 очков.
НБА
Регулярный чемпионат
«Юта» — «Портленд» — 111:116 (31:40, 29:29, 30:23, 21:24)
Ю: Кларксон (24), Маркканен (21), Секстон (19), Вандербилт (16).
П: Саймонс (45), Грант (33), Нуркич (15 + 14 подборов).
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