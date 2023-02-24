Дабл-дабл Маркканена помог «Юте» обыграть «Оклахому»

«Юта» в овертайме обыграла «Оклахому» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:119 ОТ. Форвард «Джаз» Лаури Маркканен стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл: 43 очка и 10 подборов.

В другой встрече «Даллас» разгромил «Сан-Антонио» — 142:116. «Маверикс» прервали свою неудачную серию из трех поражений.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Сан-Антонио» — 142:116 (34:26, 40:37, 25:27, 43:26)

Д: Дончич (28 + 10 передач), Ирвинг (23), Хардуэй (22), Вуд (16).

С: Брэнэм (23), К. Джонсон (22), Бэсси (16).

«Юта» — «Оклахома-Сити» — 120:119 OT (28:26, 18:29, 32:31, 28:20, 14:13)

Ю: Маркканен (43 + 10 подборов), Кларксон (24), Олиник (12), Агбаджи (12).

О: Гилджес-Александер (39), Гидди (18 + 11 подборов), К. Уильямс (16).