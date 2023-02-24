Дабл-дабл Маркканена помог «Юте» обыграть «Оклахому»
«Юта» в овертайме обыграла «Оклахому» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:119 ОТ. Форвард «Джаз» Лаури Маркканен стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл: 43 очка и 10 подборов.
В другой встрече «Даллас» разгромил «Сан-Антонио» — 142:116. «Маверикс» прервали свою неудачную серию из трех поражений.
НБА
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Сан-Антонио» — 142:116 (34:26, 40:37, 25:27, 43:26)
Д: Дончич (28 + 10 передач), Ирвинг (23), Хардуэй (22), Вуд (16).
С: Брэнэм (23), К. Джонсон (22), Бэсси (16).
«Юта» — «Оклахома-Сити» — 120:119 OT (28:26, 18:29, 32:31, 28:20, 14:13)
Ю: Маркканен (43 + 10 подборов), Кларксон (24), Олиник (12), Агбаджи (12).
О: Гилджес-Александер (39), Гидди (18 + 11 подборов), К. Уильямс (16).
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