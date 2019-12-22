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«Юта» одержала пятую победу подряд, обыграв «Шарлотт»

03:44
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«Шарлотт» (13-19) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА проиграла «Юте» (18-11) — 107:114. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Терри Розир, набравший 29 очков. Команда из Солт-Лейк-Сити одержала пятую победу подряд.

НБА: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

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