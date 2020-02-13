«Юта» одержала четвертую победу кряду, обыграв «Майами»

«Юта» обыграла «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА (116:101). Для «Джаз» это четвертая подряд победа.

В другой встрече «Финикс» переиграл «Голден Стэйт» (112:106).

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Голден Стэйт» — 112:106 (34:24, 24:26, 29:26, 25:30)

Ф: Букер (27), Убре (15), Бриджес (14).

Г: Уиггинс (27), Крисс (18 + 12 подборов), Парго (15).

«Юта» — «Майами» — 116:101 (25:28, 22:24, 32:22, 37:27)

Ю: Митчелл (26), Богданович (22), Кларксон (21).

М: Батлер (25), Робинсон (18), Краудер (15).