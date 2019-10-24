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«Юта» обыграла «Оклахому» благодаря дабл-даблу Митчелла

06:51
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«Юта» на своем паркете обыграла «Оклахому» в матче регулярного чемпионата НБА (100:95). Атакующий защитник «Джаз» Донован Митчелл оформил дабл-дабл, набрав 32 очка и сделав 12 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Оклахома» — 100:95 (23:12, 26:34, 19:28, 32:21)

Ю: Митчелл (32 + 12 подборов), Богданович (16), О'Нил (14).

О: Гилджес-Александер (26), Пол (22), Галлинари (21).

НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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