«Юта» обыграла «Оклахому» благодаря дабл-даблу Митчелла

«Юта» на своем паркете обыграла «Оклахому» в матче регулярного чемпионата НБА (100:95). Атакующий защитник «Джаз» Донован Митчелл оформил дабл-дабл, набрав 32 очка и сделав 12 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Оклахома» — 100:95 (23:12, 26:34, 19:28, 32:21)

Ю: Митчелл (32 + 12 подборов), Богданович (16), О'Нил (14).

О: Гилджес-Александер (26), Пол (22), Галлинари (21).

НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей