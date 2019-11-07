«Юта» обыграла «Филадельфию»

«Юта» на своем паркете переиграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА (106:104). Для «Сиксерс» это второе подряд поражение после серии побед.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Филадельфия» — 106:104 (26:29, 32:27, 26:17, 22:31)

Ю: Митчелл (24), Богданович (20), Инглс (16).

Ф: Эмбиид (27 + 16 подборов), Ричардсон (24), Харрис (16).

НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей