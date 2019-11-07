Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Юта» обыграла «Филадельфию»

07:31
Теги:

«Юта» на своем паркете переиграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА (106:104). Для «Сиксерс» это второе подряд поражение после серии побед.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Филадельфия» — 106:104 (26:29, 32:27, 26:17, 22:31)

Ю: Митчелл (24), Богданович (20), Инглс (16).

Ф: Эмбиид (27 + 16 подборов), Ричардсон (24), Харрис (16).

НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир