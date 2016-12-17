В матче регулярного чемпионата НБА "Юта" обыграла "Даллас" - 103:100. Дабл-даблом отметился центровой хозяев Руди Гобер. Победу "Джаз" принес точный трехочковый Родни Худа на последних секундах встречи. Его команда продолжает лидировать в Северо-Западном дивизионе.

НБА

Регулярный сезон

"Юта" - "Даллас" - 103:100 (33:29, 31:29, 26:19, 13:23)

Ю: Гобер (16 + 10 подборов), Худ (15), Хэйворд (13), Лайлс (13), Экзам (11), Мак (11).

Д: Х. Барнс (21), Дер. Уильямс (18), Мэттьюз (13), Cэт Карри (13), Пауэлл (10), Андерсон (10).