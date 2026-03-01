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1 марта, 08:18

«Нью-Орлеан» нанес «Юте» пятое поражение подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Нью-Орлеан» на выезде обыграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:105.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Саддик Бей, набравший 24 очка.

«Нью-Орлеан» (19 побед — 42 поражения) выиграл в четвертом матче кряду и занимает 13-е место в Западной конференции НБА. «Юта» (18-42) потерпела пятое поражение подряд и идет 14-й на «Западе».

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Нью-Орлеан» — 105:115 (22:27, 18:38, 33:24, 32:26)

1 марта. Солт-Лейк-Сити. «Vivint Arena».

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НБА
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