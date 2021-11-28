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«Юта» обыграла «Нью-Орлеан» после поражения во вчерашнем матче

07:25
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«Юта» обыграла «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:105.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Джаз» Донован Митчелл, набравший 21 очко.

Напомним, вчера «Юта» проиграла «Нью-Орлеану» со счетом 97:98.

НБА

Регулярный сезон

«Юта» — «Нью-Орлеан» — 127:105 (37:23, 27:22, 32:22, 31:38)

Ю: Митчелл (21), Кларксон, Конли (оба — 20)

Н: Хэйс (15), Валанчюнас (12 + 12 подборов), Ингрэм (11)

28 ноября. Солт-Лейк-Сити. «Vivint Arena».

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Иван Торопцев все материалы автора
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