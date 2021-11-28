«Юта» обыграла «Нью-Орлеан» после поражения во вчерашнем матче
«Юта» обыграла «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:105.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Джаз» Донован Митчелл, набравший 21 очко.
Напомним, вчера «Юта» проиграла «Нью-Орлеану» со счетом 97:98.
НБА
Регулярный сезон
«Юта» — «Нью-Орлеан» — 127:105 (37:23, 27:22, 32:22, 31:38)
Ю: Митчелл (21), Кларксон, Конли (оба — 20)
Н: Хэйс (15), Валанчюнас (12 + 12 подборов), Ингрэм (11)
28 ноября. Солт-Лейк-Сити. «Vivint Arena».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю