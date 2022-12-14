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Сегодня, 07:46

«Юта» переиграла «Нью-Орлеан»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Юта» на своем паркете обыграла «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:100. «Джаз» прервали семиматчевую победную серию «Пеликанс».

Самым результативным игроком встречи стал Зайон Уильямсон, набравший 26 очков.

«Нью-Орлеан» лидирует в Западной конференции. «Юта» идет на 8-й строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Нью-Орлеан» — 121:100 (29:30, 23:15, 39:26, 30:29)

Ю: Бизли (21), Александер-Уокер (19), Маркканен (19 + 11 подборов), Вандербилт (18 + 14 подборов), Кесслер (11 + 16 подборов).

Н: Уильямсон (26), Валанчюнас (15), Макколлум (14).

БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Юта Джаз
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