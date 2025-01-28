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«Милуоки» на выезде победил «Юту», Адетокунбо оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Милуоки» переиграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:110. «Джаз» потерпели шестое поражение кряду.

Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл с 35 очками и 18 подборами, став самым результативным игроком встречи.

«Милуоки» с результатом 26-18 идет на 4-м месте в Восточной конференции. «Юта» — последняя в Восточной конференции (10-34).

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Милуоки» — 110:125 (26:35, 33:33, 21:32, 30:25)

Ю: Секстон (19), Маркканен (19), Сенсабо (17), Джордж (15).

М: Я. Адетокунбо (35 + 18 подборов), Лиллард (35), Миддлтон (22).

Баскетбол
НБА
БК Милуоки Бакс
БК Юта Джаз
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